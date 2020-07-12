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أخبار الخرج > إدارة الموارد البشرية تعلن عن تقديم دورة بعنوان “فن قيادة الضغوط”
12/07/2020   6:07 م

إدارة الموارد البشرية تعلن عن تقديم دورة بعنوان “فن قيادة الضغوط”

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برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج  د٠ خالد بن عبدالله العتيبي تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( فن قيادة الضغوط‬⁩) وذلك يوم السبت الموافق ٢٧/ ١١/ ١٤٤١هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدرب الدكتور عبد الله العنزي .

ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للدكتور عبد الله العنزي على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .

إدارة الموارد البشرية تعلن عن تقديم دورة بعنوان “فن قيادة الضغوط”

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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