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أخبار الخرج > إدارة الموارد البشرية تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (إدارة النزاع في بيئة العمل )
13/07/2020   12:28 ص

إدارة الموارد البشرية تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (إدارة النزاع في بيئة العمل )

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نفذت إدارة الموارد البشرية ( وحدة تطوير الموارد البشرية ) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( إدارة النزاع في بيئة العمل‬⁩) للكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، وذلك بالتعاون مع المدربة الأستاذة عبير الدليمي ، يوم السبت الموافق٢٠ / ١١ / ١٤٤١ هـ ، وقد حضر البرنامج (١١٢) متدربة .

وفى الختام تقدم ادارة الموارد البشرية ممثلةًً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة عبير الدليمي على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .

 

إدارة الموارد البشرية تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (إدارة النزاع في بيئة العمل )

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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