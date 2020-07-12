إدارة الموارد البشرية تنفذ دورة تدريبية عن بعد بعنوان (إدارة النزاع في بيئة العمل )

نفذت إدارة الموارد البشرية ( وحدة تطوير الموارد البشرية ) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( إدارة النزاع في بيئة العمل) للكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس ) ، وذلك بالتعاون مع المدربة الأستاذة عبير الدليمي ، يوم السبت الموافق٢٠ / ١١ / ١٤٤١ هـ ، وقد حضر البرنامج (١١٢) متدربة .
وفى الختام تقدم ادارة الموارد البشرية ممثلةًً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة عبير الدليمي على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .