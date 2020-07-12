انتحلوا صفة رجال أمن واحتجزوا مقيماً وأسرته.. القبض على تشكيلٍ عصابي سرق 2.3 مليون ريال في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي يضم 8 أشخاص تورط في دخول منزل مقيم من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها 2.3 مليون ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250 ألف ريال.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد شاكر التويجري، بأن التشكيل العصابي مكون من 6 مواطنين واثنين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وتم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية.
وأشار إلى أنه ضبط بحوزة أحدهم مبلغ 35 ألفاً و40 قطعة مصوغات ذهبية و28 ألف قرص إمفيتامين المخدر وقطع من مادة الحشيش المخدر و6 قوارير مسكر و15 جهاز جوال و3 كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة، وإيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.