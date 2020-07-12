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أخبار المناطق > أمير تبوك: لا يُشترط وجود صك للحصول على “تعويضات نيوم”.. وبعض شيكات التعويض بلغت 5 ملايين
13/07/2020   12:32 ص

أمير تبوك: لا يُشترط وجود صك للحصول على “تعويضات نيوم”.. وبعض شيكات التعويض بلغت 5 ملايين

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أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أن التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع “نيوم” تشمل مَن لا يملكون صكوكاً تثبت ملكية مساكنهم.

وأضاف أن هذا الأمر يخضع لمتابعة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن القيادة أوصت ألا يُسأل المواطنون عن أي أوراق أو صكوك.

ونوّه أمير المنطقة بهذه التوجيهات التي قال إنها لا يمكن أن تصدر إلا في هذا البلد الذي تضع قيادته مصالح المواطنين نصب أعينها، مشيراً إلى أن بعض شيكات التعويضات بلغت 5 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.

وكان أمير منطقة تبوك قد استقبل اليوم (الأحد) دفعة جديدة من المواطنين، وسلّمهم التعويضات المالية.

أمير تبوك: لا يُشترط وجود صك للحصول على “تعويضات نيوم”.. وبعض شيكات التعويض بلغت 5 ملايين

أخبار المناطق
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