“الداخلية”: منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح بداية من 28 ذي القعدة.. وغرامة المخالفة 10 آلاف

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، عن صدور قرار بمعاقبة كلّ من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن القرار سيدخل حيّز التطبيق ابتداءً من تاريخ 28 ذي القعدة 1441هـ وحتى نهاية يوم 12 ذي الحجة 1441هـ.
وأكد المصدر أنّ من يكرر مخالفة هذه التعليمات سيعرّض نفسه لمضاعفة العقوبة، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.
وشدد على أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في منع المخالفة وضبط محاولات الدخول للمشاعر المقدسة في جميع الطرق والممرات المؤدية إليها، ولن يتوانوا في تطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وأفاد المصدر بأن هذا القرار يأتي إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أنه يأتي في إطار ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المعتمدة لموسم حج هذا العام.