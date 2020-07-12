نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد الجدل الذي أثاره .. “الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه
13/07/2020   12:33 ص

بعد الجدل الذي أثاره .. “الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه

+ = -
1743

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إيقاف بث برنامج “أمنية خضراء” الذي يبث على قناة SBC واعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج.

وأشارت إلى أن ما ورد في الحلقة مثار الجدل لم يكن مقصوداً ولم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه.

وأكدت الهيئة حرصها التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام بما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

وكانت إحدى حلقات البرنامج أثارت جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم (امنية خضراء)، واعتبر البعض ما ورد فيها باباً من أبواب الشرك. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مقدم البرنامج كان يدعو الأطفال إلى كتابة أمنياتهم وتعليقها في الشجرة لتحققها لهم.

بعد الجدل الذي أثاره .. “الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101592.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.