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أخبار محلية > هل المصاب بكورونا يلزمه إجراء فحص آخر بعد انتهاء العزل؟..”الصحة” تُجيب
13/07/2020   12:35 ص

هل المصاب بكورونا يلزمه إجراء فحص آخر بعد انتهاء العزل؟..”الصحة” تُجيب

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أكدت وزارة الصحة أن المصاب بفيروس كورونا “كوفيد 19” بوجود عينة إيجابية دون أعراض أخرى لا يلزمه إجراء مسحة أخرى بعد انتهاء فترة العزل المنزلي.

وأوضحت أن فترة العزل لمثل هذه الحالات 10 أيام أو أكثر من تاريخ العينة ومن بعدها يعتبر المصاب متعافياً.

هل المصاب بكورونا يلزمه إجراء فحص آخر بعد انتهاء العزل؟..”الصحة” تُجيب

أخبار محلية
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