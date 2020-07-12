أمير الحدود الشمالية يطمئن على صحة “طفلي السيارة”.. ويُؤكد: ستُطبق الأنظمة على المتسببين في إلحاق الضرر بهما

اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، اليوم (الأحد)، على صحة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الأطفال بعرعر.
كما تسلّم أمير المنطقة تقرير هيئة حقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية عن حالة الطفلين، وأكد على أن الدولة ستطبق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين في إلحاق الضرر بهم دون تهاون.
وشدد أمير المنطقة على أن الدولة مهتمة بأبنائها من جهة حسن تربيتهم وتعليمهم وصحتهم وحمايتهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، وأن الأنظمة واضحة وصريحة بشأن رعاية الأطفال وحسن تربيتهم وحمايتهم من المخاطر وجميع أشكال الإهمال والعنف الأسري. وفق “أخبار 24”.