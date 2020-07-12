نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمير الحدود الشمالية يطمئن على صحة “طفلي السيارة”.. ويُؤكد: ستُطبق الأنظمة على المتسببين في إلحاق الضرر بهما
13/07/2020   12:36 ص

أمير الحدود الشمالية يطمئن على صحة “طفلي السيارة”.. ويُؤكد: ستُطبق الأنظمة على المتسببين في إلحاق الضرر بهما

+ = -
1184

اطمأن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، اليوم (الأحد)، على صحة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الأطفال بعرعر.

كما تسلّم أمير المنطقة تقرير هيئة حقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية عن حالة الطفلين، وأكد على أن الدولة ستطبق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين في إلحاق الضرر بهم دون تهاون.

وشدد أمير المنطقة على أن الدولة مهتمة بأبنائها من جهة حسن تربيتهم وتعليمهم وصحتهم وحمايتهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، وأن الأنظمة واضحة وصريحة بشأن رعاية الأطفال وحسن تربيتهم وحمايتهم من المخاطر وجميع أشكال الإهمال والعنف الأسري. وفق “أخبار 24”.

أمير الحدود الشمالية يطمئن على صحة “طفلي السيارة”.. ويُؤكد: ستُطبق الأنظمة على المتسببين في إلحاق الضرر بهما

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101602.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.