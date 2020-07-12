لا تشترط التخصص الجامعي.. تفاصيل برنامج تأهيل 1000 باحث وباحثة بالأمن السيبراني

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تفاصيل برنامج تأهيل 1000 باحث وباحثة في مجال الأمن السيبراني.
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، ياسر العصيمي، إن المبادرة التي تمثل نتاج التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والاتحاد، هي أيضًا جزء من الإنجازات التي شهدتها المملكة خلال جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن الحراك التقني في المملكة يحتاج إلى قاعدة شابة تقوم عليها، مشيرًا إلى أن التخصصات التي تشملها المبادرة تمثل العمود الفقري للتطبيقات التقنية التي ظهرت حديثًا.
وأشار إلى أن الباحثين الخاضعين للتدريب سيلبون احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي، كما أكد أنهم سيكونون نواة لتأهيل أعداد أكبر من المبرمجين وسيتم متابعة استمراريتهم بالعمل بعد انتهاء البرنامج الذي يستمر لـ4 أشهر . وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عملية الاختيار من المتقدمين تتم دون تدخل بشري، كما أكد أن المبادرة لا تشترط التخصص الجامعي للمتقدمين، مشيرًا إلى أن كل خريجي الجامعات مستهدفين في المبادرة.
#نشرة_الرابعة | متحدث @SAFCSP يكشف تفاصيل برنامج تأهيل 1000 باحث وباحثة في الأمن السيبراني ويؤكد عدم اشتراط التخصص الجامعي للمتقدمين pic.twitter.com/0s2IBEVZvn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 12, 2020