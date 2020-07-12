بتجربة واقعية للنظام.. مشروع سعودي لتنظيم الخدمات داخل المطاعم والمراكز التجارية (فيديو)

أسس عدد من المواطنين مشروع “كيو لايف” لتنظيم خدمات المطاعم والمراكز التجارية، بما يخدم في تقليل وقت الانتظار داخل المطاعم وخفض مستويات الازدحام.
وأكد الشريك المؤسس لمشروع “كيو لايف” محمد حمدان لقناة السعودية، أن فكرة المشروع وُلدت مع موسم الرياض في نهاية العام الماضي، حيث توصل القائمون على المشروع إلى فكرة تسمح للزائرين بالاستمتاع بأوقاتهم دون الحاجة للانتظار لساعات طويلة داخل المطاعم.
وأوضح أن المشروع تم استخدامه في عدد من الأماكن، أبرزها مطار الملك خالد الدولي ومدينة الملك سعود الطبية، مشيرًا إلى أن النظام أثبت نجاحًا كبيرًا على مدى الأشهر القليلة الماضية، لا سيما بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا.وفق “أخبار 24”.
وأجرى مدير العمليات لمشروع “كيو لايف”، زيد الصالح، تجربة عملية لاستخدام النظام، والذي يعتمد على تقنية “البار كود” التي يمكن من خلالها التواصل عبر رابط لتحديد موعد وموقع الطاولة التي يفضل العميل تناول طعامه عليها، كما يخبره النظام بموعد الانتهاء من عملية الإعداد لتسهيل حصوله على الطعام.
#كلنا_مسؤول | مراسل السعودية ياسر حكمي من الرياض، ولقاء مع محمد حمدان – الشريك المؤسس لمشروع “كيو لايف” للحديث عن فكرة المشروع والخدمات التي يقدمها المشروع. pic.twitter.com/AossFreZnC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 12, 2020