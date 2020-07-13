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أخبار محلية > بالفيديو.. بمعدل 4 مصانع يوميًا خلال يونيو.. قدرات المملكة الصناعية تهزم “كورونا”
13/07/2020   8:48 ص

بالفيديو.. بمعدل 4 مصانع يوميًا خلال يونيو.. قدرات المملكة الصناعية تهزم “كورونا”

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أثبتت جائحة فيروس كورونا المستجد قدرة المملكة على العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مستوى القطاع الصناعي، وذلك على الرغم من الصعوبات التي مثلتها الجائحة في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض لقناة “الإخبارية”، أن الصناعة السعودية أثبتت قدرتها على الوقوف أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، والتي دفعت بعض الدول للاستيلاء على شحنات المواد الطبية والمعقمات ووسائل الوقاية.

وقال إن الصناعة الدوائية على سبيل المثال استطاعت تغطية الطلب المحلي، ومن ثم تجنب الاضطرابات السوقية التي مرت بها العديد من البلدان على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.

وبلغ معدل تدشين المصانع في المملكة خلال يونيو الماضي 4 مصانع يوميًا، وذلك على الرغم من آثار الجائحة الممتدة على مستوى العالم، كما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 218 ترخيصًا صناعيًا خلال الشهر نفسه.

بالفيديو.. بمعدل 4 مصانع يوميًا خلال يونيو.. قدرات المملكة الصناعية تهزم “كورونا”

أخبار محلية, عام
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