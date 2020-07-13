“قوات التحالف” تعترض وتدمر صاروخين و6 طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المـليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وأضاف العقيد المالكي أن قوات التحالف تمكنت كذلك من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المـليشيا الإرهـابية، من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وأوضح أن الحـوثيين يتعمدون التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة قوات التحالف في التصدي لهذه التهديدات، وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المـليشيا الحـوثية وتدميرها والتصدي لها. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قوات التحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهـابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.