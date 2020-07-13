لماذا يُصاب أشخاص في المنزل الواحد بـ”كورونا” ولا يصاب آخرون؟.. استشاري يوضح

فسر استشاري أبحاث فيروسية، سبب عدم إصابة جميع الأطفال بفيروس “كورونا” المُستجد، وعدم انتقال العدوى لكل الأشخاص داخل المنزل الواحد رغم إصابة بعضهم بالمرض.
وقال الاستشاري الدكتور بندر العصيمي، إن عائلة مرض “كورونا” مكونة من 7 فيروسات بينها 4 من نوعية فيروسات الزكام العادي، مشيراً إلى أن جينات عائلة “كورونا” تتشابه بنسبة لا تقل عن 50 %.
ولفت وفقاً لـ”سبق”، إلى أن دراسات حديثة توصلت إلى أن 20 إلى 50 % من الأشخاص يتمتعون بخلايا الذاكرة المناعية “T”؛ جراء إصابات سابقة بـ “كورونا” الزكام.
ونوه إلى أنه إذا ثبت فرضية أن الإصابة بفيروسات “كورونا” الزكام تعطي مناعة ضد “كورونا” المُستجد فإن ذلك يعني أن هناك مليارات من سكان الأرض لديهم مناعة مُكتسبة من المرض الجديد، مبيناً أن الأمر نفسه يفسر عدم إصابة معظم الأطفال بالعدوى.