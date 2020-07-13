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أخبار المناطق > اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مـليشيا الحـوثي باتجاه المملكة
13/07/2020   8:53 ص

اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مـليشيا الحـوثي باتجاه المملكة

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أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم (الإثنين)، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المـليشيا الحـوثية الإرهـابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن المـليشيا الحـوثية الإرهـابية تتعمد التصعيد العدائي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

وأكد أن قيادة التحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهـابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفق “أخبار 24”.

اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مـليشيا الحـوثي باتجاه المملكة

أخبار المناطق
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