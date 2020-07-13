“التحالف” يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحـوثيون لاستهداف المدنيين بالمملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المـيليشيا الحـوثية الإرهـابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.
وقال العقيد المالكي إن المـليشيا الإرهـابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهـابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ بالستية، في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهـابية والوحـشية ضد المدنيين والأعيان المدنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قيادة التحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهـابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.