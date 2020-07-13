نشر الإعلامي السوري مصطفى الآغا على حسابه في “إنستغرام”، مقطع فيديو صوره له أحد أصدقائه لحظة دخوله غرفة العمليات في أحد مستشفيات دبي، لإجراء عملية جراحية في دماغه.

وأظهر الفيديو الإعلامي السوري ممداً على السرير وفي طريقه لغرفة العمليات، وكان مبتسماً ويتبادل الضحكات مع صديقه، وطمأن متابعيه أن العملية بسيطة.

وقال الآغا معلقاً على الفيديو، إن العملية كانت عبارة عن بذل قطني بسيط لإزالة الضغط من الدماغ، مقدماً الشكر للطاقم الطبي الذي أجرى العملية الجراحية له.

 