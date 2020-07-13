نشر الإعلامي السوري مصطفى الآغا على حسابه في “إنستغرام”، مقطع فيديو صوره له أحد أصدقائه لحظة دخوله غرفة العمليات في أحد مستشفيات دبي، لإجراء عملية جراحية في دماغه.
وأظهر الفيديو الإعلامي السوري ممداً على السرير وفي طريقه لغرفة العمليات، وكان مبتسماً ويتبادل الضحكات مع صديقه، وطمأن متابعيه أن العملية بسيطة.
وقال الآغا معلقاً على الفيديو، إن العملية كانت عبارة عن بذل قطني بسيط لإزالة الضغط من الدماغ، مقدماً الشكر للطاقم الطبي الذي أجرى العملية الجراحية له.
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بحمد الله اجريت اليوم في المشفى #السعودي_الالماني #دبي عملية بذل قطني بسيطةلازالة الضغط من الدماغ فكل الشكر للمديرة العامة الدكتورة ريم عثمان المتابعة والمهتمة وللدكتور محمد فؤاد ولصديق العمر ادم العماري وغالية وغزل مارديني على الاهتمام الكبير الغير مستغرب من المجموعة sgh.group @sghuae
A post shared by مصطفى الآغا (@mustafa_agha1) onJul 12, 2020 at 7:21am PDT
وفق “أخبار 24”.