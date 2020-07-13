ترك المنزل لبيع البطيخ.. خال “مفقود القصيم” يروي تفاصيل اختفائه

كشف خال الفتى عبدالكريم الدخيل الذي عثرت عليه الأجھزة الأمنية بمنطقة القصيم بعد اختفائه عدة أيام عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، وسبب تركه منزل الأسرة.
وقال نواف السعدون، إن ابن شقيقته الذي يدرس في المرحلة الثانوية خرج من منزل أسرته بمحافظة بقعاء في منطقة حائل، من أجل الاعتماد على نفسه وبيع البطيخ والتمور في عين الجوا قرب القصيم.
وأضاف السعدون وفقاً لـ”العربية نت”، أن الدافع وراء إقدام عبدالكريم على تلك الخطوة هو رغبته في صنع قصة نجاح له، مشيراً إلى أن ظروف أسرته الاقتصادية جيدة.
ونوه إلى أن الفتى غادر منزل العائلة دون نقود أو أي أمور أخرى واكتفى فقط بأخذ بطاقة هويته الشخصية، ومن ثم طلب من أحد تجار البطيخ التدرب على العمل عنده حتى يبدأ مشروعه الخاص، مشيراً إلى أن أسرته تفهمت موقفه ورغبته، قبل أن تصطحبه إلى المنزل وهو بصحة جيدة.