أعلنت وزارة الصحة البحرينية، إلزام المُسافرين القادمين إلى المنامة بإجراء فحص على نفقتهم الخاصة بدءاً من 21 يوليو الجاري.
وأوضحت الوزارة، أن القادمين إلى البحرين سيخضعون للفحص المختبري لفيروس “كورونا” عند وصولهم المطار، وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة تبلغ 30 ديناراً بحرينياً.
ونوهت إلى أنه يمكن للمسافرين دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق “مجتمع واعي” قبل ركوبهم الطائرة، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقداً وإلكترونياً بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية.
ولفتت إلى أن القرار يستثنى منه أعضاء طواقم الطائرات والدبلوماسيون والمسافرون ضمن مهمات رسمية، وكذلك العائدون من رحلات علاجية. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة خضوع المسافرين القادمين إليها للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، مع إلزامهم بتحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه.