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أخبار المناطق > “أمانة الرياض”: إنشاء شبكات لتصريف السيول بـ24 حيًا في العاصمة
13/07/2020   2:33 م

“أمانة الرياض”: إنشاء شبكات لتصريف السيول بـ24 حيًا في العاصمة

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها أنشأت شبكات ‏لتصريف السيول في نطاق 24 حيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ‏بهدف ‏تغطية كل أرجاء العاصمة‎.‎

وأشارت إلى أنه تم تركيب أنابيب خرسانية بطول 23.5 كم، وقناة ‏خرسانية بطول 6 كم، ومصائد لتجميع المياه بواقع 591 مصيدة‎.‎

وأوضحت أن الأحياء التي تم تنفيذ المشروع بها، خلال الربع الثاني ‏من 2020 تضمنت: المرسلات، والنفل، والواحة، والعزيزية، ‏والإسكان، والدار البيضاء، والمنصورية، وصلاح الدين، ‏والنزهة، والملقا.‏ وفق “أخبار 24”.

وشملت شبكات تصريف السيول أيضاً أحياء: الغدير، والصحافة، والربيع، والدفاع، ‏والمناخ، وحطين، والجنادرية، والفاروق، والنظيم، والفيصلية، ‏والمصانع، والصناعية، والخالدية‎.‎

“أمانة الرياض”: إنشاء شبكات لتصريف السيول بـ24 حيًا في العاصمة

أخبار المناطق
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