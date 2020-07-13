زارت عائلة الممرضة نجود الخيبري، المركز الطبي الذي أطلقت عليه وزارة الصحة اسم “نجود”، تقديراً لما قدمته الممرضة، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها.
وعبر أفراد عائلة الممرضة الراحلة “نجود الخيبري” عن فخرهم بها وفرحهم بتسمية المركز باسمها تخليدا لذكراها، فيما أعربت ابنتها الصغرى عن سعادتها وعن أمنيتها بأن تصبح طبيبة لتكمل رسالة والدتها.
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان قد دشن الأربعاء الماضي، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مركز نجود الطبي بالمدينة، وهي أول ممرضة تُوفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المستشفى استغرق تشييده 59 يوماً، وتبلغ سعته 100 سرير، منها 20 سريراً للعناية المركزة، ويضم عيادات وصيدلية ومختبراً.
#فيديو || 🎥
في زيارة لمُنشأة تُخلّد تضحياتها ..
مشاعر الفخر والاعتزاز تغمر أسرة الممارسة الصحية نجود الخيبري رحمها الله#مركز_نجود_الطبي pic.twitter.com/zj3QIHOTl0
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) July 12, 2020