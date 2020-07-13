وثيقة تاريخية.. خطاب تعيين الملك سلمان أميراً للرياض بأمر من الملك سعود

نشر حساب مؤسسة الملك سعود على “تويتر”، صورة لخطاب تضمن أمراً من الملك سعود بتعيين الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض في ذلك الوقت، بعد استقالة الأمير نايف من المنصب.
وكان الخطاب بتاريخ 25 شعبان لعام 1374هـ، والذي وافق 18 أبريل 1955م، وكان الملك سلمان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 20 عاماً.
وجاء نص الخطاب: “نحن سعود بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاتكال على الله، وبالنظر لتقديم الابن نايف بن عبدالعزيز استقالته من إمارة الرياض بسبب مرضه وحاجته للمعالجة والراحة، وإجابة لطلبه وافقنا على استقالته مع تقديرنا لما قام به من الأعمال المفيدة خلال توليه أعمال الإمارة وأمرنا بموجب هذا تعيين الابن سلمان بن عبدالعزيز أميراً للرياض، ونسأل الله التوفيق والسلام”.
وفق “أخبار 24”.