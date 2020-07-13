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أخبار محلية > “الشورى” يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر
13/07/2020   2:35 م

“الشورى” يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

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وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ50 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عُقدت (عن بعد) اليوم (الإثنين)، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس قد عقدت اجتماعا الخميس الماضي، شارك فيه وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وناقش المجتمعون خلال ذلك الاجتماع مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وإسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة، والتضييق على منابع التستر، والسبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر. وفق “أخبار 24”.

كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة المتعثرة أو التي على وشك التعثر.

“الشورى” يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

أخبار محلية
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