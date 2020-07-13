‏”جودة الحياة” يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي ‏بالمملكة

وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون استراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير، للتنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة “تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين”، إحدى مبادرات رؤية 2030، التي يعمل برنامج جودة الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع، وزيادة عدد الطهاة في المملكة، وتطوير المطبخ السعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، فهد العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك “، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية 2020م .