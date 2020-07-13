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أخبار محلية > ‏”جودة الحياة” يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي ‏بالمملكة
13/07/2020   2:37 م

‏”جودة الحياة” يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي ‏بالمملكة

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وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون استراتيجية ‏مع إحدى شركات التعليم والتطوير، للتنسيق لإنشاء أول ‏فرع ‏لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي ‏في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي‎‏. ‏

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة “تقديم المناهج ‏والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين”، ‏إحدى ‏مبادرات رؤية 2030، التي يعمل برنامج جودة ‏الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا ‏القطاع، ‏وزيادة عدد الطهاة في المملكة، وتطوير المطبخ السعودي‎‏. ‏

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، فهد العقيل، أن ‏هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية ‏والقطاع ‏الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي ‏بمعايير فندقية عالمية‎‏. ‏وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المركز، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان ‏الخيرية “مسك “، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة ‏للدراسة ‏في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية ‏‏2020م .‏

‏”جودة الحياة” يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي ‏بالمملكة

أخبار محلية
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