شركتان سعوديتان تفوزان بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية بمطار مشروع البحر الأحمر

منحت شركة البحر الأحمر مشروع تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية بمطار مشروع البحر الأحمر، والذي يعد العقد الأضخم من حيث القيمة المالية بين عقود التطوير التي منحتها الشركة، لتحالف من شركتين وطنيتين هما شركتا نسما والمباني العامة.
وستعمل شركتا “نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة” و”المباني العامة للمقاولات” على تصميم وتطوير المدرج الرئيسي “F” بطول 3700 متر، ومدرج “B” الخاص بالطائرات المائية، ومربط الطائرات العمودية “الهليكوبتر”، والممرات الرئيسية للطائرات العمودية، والممرات الرئيسية والرابطة.
كما يشمل العقد تولي أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران، والإضاءة الأرضية للمدرج، وغيرها من الطرق والمرافق المرتبطة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن تحالف شركتي نسما والمباني العامة يمثل دعماً إضافياً للمشروع، بما تملكان من خبرة في مجال تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، ومن حيث القدرة على الالتزام بالتسليم حسب الجدول الزمني المحدد.
وفق “أخبار 24”.