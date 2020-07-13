وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والجوامع المهيأة دون المصليات المكشوفة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، توجيهاً باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط.
وتضمن توجيه الوزير لفروع الوزارة بمناطق المملكة المختلفة التأكيد على عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات المكشوفة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشدداً على ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.
كما نص التوجيه على التأكيد على أهمية تهيئة جميع الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد كثفت عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية، الدعوة للأخذ بالبروتوكولات الوقائية للوقاية من فيروس “كورونا”، بالإضافة لنشرها ما توصي به اللجان الطبية المختصة في هذا الخصوص.