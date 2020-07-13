“التأمينات” تعلن آلية تمديد دعم العاملين السعوديين في المنشآت المتضررة من “كورونا” لمدة 3 أشهر

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تمديد دعم العاملين السعوديين بالمنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا، لمدة 3 أشهر إضافية، اعتباراً من شهر أغسطس القادم.
وبيَّنت المؤسسة أن صرف التعويض تبعًا لآلية التعويض في نظام “ساند”، على أن يكون التعويض بنسبة 60% من إجمالي الراتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبنسبة 50% للأشهر الثلاثة التالية.
وأضافت أن الدعم سيُصرف لجميع المستفيدين المسجلين في سجلات “ساند”، على أن تكون نسبة 70% كحد أقصى للمنشآت الأكثر تضرراً، وبنسبة 50% للمنشآت الأقل تضررا من تداعيات الجائحة.
وتلزم الآلية المنشآت الأقل تضررا بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50%، اعتباراً من أول أغسطس القادم وحتى يوم 15 منه، وذلك عبر نظام التأمينات الاجتماعية أون لاين، وفي حال عدم الالتزام يُلغى التعويض ويُلزم صاحب العمل بسداد كامل أجور الموظفين السعوديين وفقا لسجلات التأمينات الاجتماعية.
وأبقت الآلية نسبة السعوديين المدعومين عند 70% من إجمالي المواطنين في الأنشطة التالية وهي: الإقامة، وكالات السفر ومنظمو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة الترفيه والتسلية، والإبداع والفنون، وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى. وفق “أخبار 24”.
كما أجازت الآلية لصاحب العمل حق استبعاد أيّ من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل، ولا تؤثر عودة العامل للعمل بشكل كامل على صرف التعويض.
ونوّهت التأمينات إلى أن لجنة مختصة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر تضررًا والمستثناة من الدعم بشكل دوري، وبمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.