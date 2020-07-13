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أخبار محلية > “فلكية جدة”: الشمس تتعامد على الكعبة ‏المشرفة الأربعاء المقبل
13/07/2020   6:02 م

“فلكية جدة”: الشمس تتعامد على الكعبة ‏المشرفة الأربعاء المقبل

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توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن ‏تشهد سماء مكة المكرمة يوم (الأربعاء) 24 من ذي القعدة 1441هـ ‏الموافق 15 يوليو 2020، تعامد الشمس -الثاني والأخير هذه السنة- ‏على الكعبة المشرفة‎.

وأوضح أن هذا التعامد هو الثاني هذا العام، مع عودة الشمس “ظاهريا” ‏قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء، وتتوسط ‏خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، التي ‏يختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، عند الساعة ‏‏12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي .‏‎

وكشف أبوزاهرة أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة ‏المشرفة يرجع إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها ‏‏23.5 درجة، حيث يؤدي ذلك إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين ‏مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء ‏دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة‎.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه ‏نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول ‏العربية والإسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق ‏الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبت بشكل عمودي ‏وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل ‏يشير مباشرة نحو مكة .‏‎

يذكر أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة أثناء حركة ‏الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان ‏في شهر مايو الماضي، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على ‏الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2021‏‎.‎

“فلكية جدة”: الشمس تتعامد على الكعبة ‏المشرفة الأربعاء المقبل

أخبار محلية
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