“هدف”: أكثر من 64 ألف موظفة استفدن من برنامج ‏‏”وصول”‏.. 28 ألفًا منهن بالرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن استفادة أكثر من 64 ألف موظفة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 وحتى يونيو الماضي.
وتصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات من دعم البرنامج بواقع 28.3 ألف مواطنة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ19.4 ألف مستفيدة، ثم جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بإجمالي 9.1 ألف مستفيدة، بينما توزعت الأعداد المتبقية للمستفيدات على 10 مناطق أخرى.
وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، منها وجود آلية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، إذ يقدم دعما ماليًا شهريًا بواقع 80% من التكلفة التأمينية، وبحد أقصى 800 ريال شهرياً . وفق “أخبار 24”.