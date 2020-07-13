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أخبار محلية > “هدف”: أكثر من 64 ألف موظفة استفدن من برنامج ‏‏”وصول”‏.. 28 ألفًا منهن بالرياض
13/07/2020   6:02 م

“هدف”: أكثر من 64 ألف موظفة استفدن من برنامج ‏‏”وصول”‏.. 28 ألفًا منهن بالرياض

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن استفادة أكثر ‏من 64 ألف موظفة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ‏منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 وحتى يونيو الماضي.

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات من دعم البرنامج ‏بواقع 28.3 ألف مواطنة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ19.4 ‏ألف مستفيدة، ثم جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بإجمالي 9.1 ألف ‏مستفيدة، بينما توزعت الأعداد المتبقية للمستفيدات على 10 ‏مناطق أخرى‎.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، ‏سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، منها وجود ‏آلية‎ ‎‏ للتسجيل في التأمينات الاجتماعية، إذ يقدم دعما ماليًا ‏شهريًا بواقع 80% من التكلفة التأمينية، وبحد أقصى 800 ريال ‏شهرياً‎ . وفق “أخبار 24”.‎

“هدف”: أكثر من 64 ألف موظفة استفدن من برنامج ‏‏”وصول”‏.. 28 ألفًا منهن بالرياض

أخبار محلية
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