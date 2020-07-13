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أخبار محلية > “التحالف”: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادِث عرضي
13/07/2020   6:04 م

“التحالف”: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادِث عرضي

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صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادِث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة في 12 يوليو 2020م، لاستهداف تجمع لقادة وعناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المقاتلة بمديرية وشحه التابعة لمحافظة حجة.

وأشار إلى أنه بعد ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية الاستهداف، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.وفق “أخبار 24”.‎

وأكد التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

“التحالف”: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف لفريق تقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادِث عرضي

أخبار محلية
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