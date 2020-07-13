الحقيل يوجه بتهيئة المتنزهات والحدائق العامة وصيانتها لاستقبال مرتاديها خلال الإجازة الصيفية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، بتهيئة وصيانة المتنزهات العامة والحدائق والساحات البلدية والشواطئ البحرية، كي تكون جاهزة لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال الإجازة الصيفية.
وشدد الحقيل في توجيهه للأمانات والبلديات في المناطق المختلفة على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية الخاصة بجائحة “كورونا” والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة، لضمان حماية المتنزهين من الأوبئة.
وأكد على أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة الحياة في مدن المملكة كافة، وتحويل بيئتها إلى وجهات سياحية جاذبة للمتنزهين والسياح من الداخل والخارج، عبر تطبيق مفهوم أنسنة المدن وترقية الحياة فيها وإيجاد علاقة دائمة وإيجابية بين الإنسان والمكان، بتوفير جميع مقومات البيئة السياحية ومستلزماتها. وفق “أخبار 24”.
فيما أهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمتنزهين التعاون مع الأمانات والبلديات في إطار سعيها للحفاظ على نظافة الحدائق والمتنزهات، والحفاظ على صحة وسلامة بيئة هذه المواقع، وذلك بعدم ترك أي مخالفات تتسبب بتشويه منظر المكان وجمالياته.