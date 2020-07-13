دشّن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، عدداً من المشروعات الصحية التي نفذتها “صحة جازان” خلال العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها أكثر من 189 مليون ريال.

وشملت هذه المشروعات؛ تفعيل وتشغيل “300” سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل 9 عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا “تأكد” بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، و9 عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية.

كما تم افتتاح أسرّة العناية المركزة بمستشفيات “الملك فهد المركزي بجازان وصبيا العام وأبو عريش العام “، وأسرّة العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي والمدينة السكنية للكادر الصحي.

إلى جانب افتتاح حضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، كما شملت أسرّة عناية مركزة وعيادات “تطمن” ووحدات حروق وحضانة ومدينة سكنية للكادر الصحي.

الامير محمد بن عبدالعزيز

جازان

الامير محمد بن عبدالعزيز

جازان

جازان

جازان

جازان

وفق “أخبار 24”.