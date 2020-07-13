دشّن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، عدداً من المشروعات الصحية التي نفذتها “صحة جازان” خلال العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها أكثر من 189 مليون ريال.
وشملت هذه المشروعات؛ تفعيل وتشغيل “300” سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل 9 عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا “تأكد” بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، و9 عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية.
كما تم افتتاح أسرّة العناية المركزة بمستشفيات “الملك فهد المركزي بجازان وصبيا العام وأبو عريش العام “، وأسرّة العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي والمدينة السكنية للكادر الصحي.
إلى جانب افتتاح حضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، كما شملت أسرّة عناية مركزة وعيادات “تطمن” ووحدات حروق وحضانة ومدينة سكنية للكادر الصحي.
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سمو #نائب_أمير_جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال شملت اسرة عناية مركزة وعيادات #تطمن ومدينة سكنية للكادر الصحي وعددا من الأقسام..
مثمنا دعم واهتمام القيادة الكريمة على تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي المنطقة .@SaudiMOH @jazan_health pic.twitter.com/yMQ0AVOgrp
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) July 13, 2020
وفق “أخبار 24”.