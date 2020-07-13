تكشف وزارة المالية غداً الثلاثاء عن عدد من المنتجات الجديدة عبر منصة اعتماد، وذلك استمراراً لسعيها نحو التحول الرقمي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات تستهدف شرائح جديدة من المستفيدين لمنصة اعتماد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.
وأضافت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المنتجات إلى زيادة التمكين للجهات الحكومية وتعزيز الفرص والشفافية للقطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتسريع إنجاز التعاملات المالية، وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين.
يُذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني.
وفق “أخبار 24”.