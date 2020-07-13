إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة (القيادة بالعمليات المعرفية لتحقيق التميز المؤسسي)

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( القيادة بالعمليات المعرفية لتحقيق التميز المؤسسي) وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٩/ ١١/ ١٤٤١هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدرب الدكتور هادي الخالدي.
ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للدكتور هادي الخالدي على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .
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