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أخبار محلية > شاهد.. أم تضع مساراً إجبارياً داخل المنزل يؤدي إلى دورة المياه لغسل اليدين للقادمين من الخارج
13/07/2020   8:38 م

شاهد.. أم تضع مساراً إجبارياً داخل المنزل يؤدي إلى دورة المياه لغسل اليدين للقادمين من الخارج

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الإثنين)، مقطع فيديو لأم وضعت شريطا حاجزا داخل المنزل يلزم أفراد المنزل بالذهاب إلى دورة المياه لغسل اليدين.

ونشر المنتج الإذاعي مازن إكرامي مقطع الفيديو، معلقاً عليه بقوله: “أمي سوت لنا مسار للحمام، عشان نغسل أيادينا قبل ما ندخل البيت”.

وتفاعل مجموعة من المغردين مع طريقة الأم للحفاظ على سلامة العائلة، مؤكدين أنها فكرة جميلة لاعتياد الأبناء على غسل اليدين ومنع انتشار فيروس “كورونا”.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أم تضع مساراً إجبارياً داخل المنزل يؤدي إلى دورة المياه لغسل اليدين للقادمين من الخارج

أخبار محلية
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