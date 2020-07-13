بالفيديو.. استشاري يحذر من مروجي الوصفات والتركيبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حذّر استشاري طب الأطفال والسكري في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز، عبد المعين الأغا، من اتباع الوصفات غير الطبية والتركيبات غير الرسمية التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفًا الأغراض الحقيقة لهم.
وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أن التربح المالي هو الهدف الرئيسي من الترويج لتلك الوصفات، خاصة أن بعض مرضى السكري على استعداد لدفع أي مبالغ للتخلص من الحقن بالإنسولين، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء المروجين يبحثون عن الشهرة عن طريق نشر مقاطع مضللة عن فعالية التركيبات.
وطالب الأغا بضرورة ملاحقة مروجي تلك الوصفات قانونيًا للحيلولة دون انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا تلك التركيبات بأنها إشاعات طبية لا تستند إلى ركائز علمية لعلاج الأمراض. وفق “أخبار 24”.
وأوضح استشاري طب الأطفال والسكري أن كافة الأبحاث والدراسات العلمية حول مرض السكري لا تزال حتى الآن تقدم وسائل مساعدة للمريض، نافيًا أن تكون هناك علاجات نهائية للمرض في الوقت الحالي.
فيديو | ما مدى خطورة الوصفات الطبية المجهولة على صحة المرضى؟#الإخبارية pic.twitter.com/392nsdsyXD
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 13, 2020