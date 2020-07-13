في اتصال مع وزير الطاقة.. وزير النفط العراقي يؤكد أن بلاده سترفع مستوى التزامها باتفاق “أوبك بلس” إلى 100%

أصدر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم (الإثنين)، بياناً مشتركاً، أكدا فيه على التزام المملكة والعراق التامّ باتفاق أوبك بلس.
وأثنى وزير الطاقة – ضمن البيان – على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يقارب 90%.
وأكد وزير النفط العراقي أن بلاده سترفع مستوى التزامها إلى 100% بداية من الشهر القادم، وستلتزم بالتعويض خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، ناقشا فيه تطورات الأسواق البترولية والتحسن الذي يشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، مؤكدَين أن التزام الدول المشاركة في “أوبك بلس” سيعزز استقرار أسواق البترول ويعجّل بتحقيق التوازن.