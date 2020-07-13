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أخبار محلية > بالفيديو.. طلعت حافظ يتحدث عن استخدامات “البلوك تشين” في قطاع البنوك بالمملكة ويستعرض مميزاتها
13/07/2020   11:31 م

بالفيديو.. طلعت حافظ يتحدث عن استخدامات “البلوك تشين” في قطاع البنوك بالمملكة ويستعرض مميزاتها

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أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من أوائل البنوك المركزية في العالم التي تستخدم تقنية “البلوك تشين” في الخدمات البنكية.

وأوضح، خلال حديث للإخبارية، أن “ساما” تستخدم “البلوك تشين” للإيداع في القطاع المصرفي، وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة لتعزيز إمكاناته، والاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية، مشيرًا إلى أن “ساما” حريصة على استكشاف التقنيات الحديثة واستخدامها بشكل فعال في القطاع المصرفي.

وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي من أوائل البنوك المركزية التي استخدام تقنية “البلوك تشين” في الحوالات المالية، والتي تُعد إحدى أهم المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة ضمن مساعيها لتطوير التقنيات المالية في المملكة على غرار مبادرة “فنتك السعودية”. وفق “أخبار 24”.

واستعرض حافظ العديد من المميزات الأمنية لتقنيات “البلوك تشين”، والتي تمثل قاعدة بيانات قادرة على إدارة سلاسل متزايدة باستمرار من المعلومات والبيانات وتوفير أعلى مستويات الأمن السيبراني لحفظها.

بالفيديو.. طلعت حافظ يتحدث عن استخدامات “البلوك تشين” في قطاع البنوك بالمملكة ويستعرض مميزاتها

أخبار محلية
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