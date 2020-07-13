بالفيديو.. لحظة مرور المحطة الفضائية الدولية بسماء المملكة

رصدت عدسات المتخصصين في علوم الفلك، اليوم الإثنين، ظهور المحطة الفضائية الدولية في سماء المملكة، متحركة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي بسرعة كبيرة.
وعبرت محطة الفضاء الدولية من غرب المملكة إلى شرقها في 6 دقائق فقط، بدأت في الساعة 8:26 حتى اختفت في تمام 8:32 مساءً، حيث التقطتها عدسات المناظير المتخصصة وهي تتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه الشمال الشرقي في صورة نجم لامع، حسب المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي.
ووثق رواد مواقع التواصل مرور المحطة الفضائية الدولية فوق سماء المملكة من خلال عدد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها على موقع “تويتر” لحظة مرورها مساء اليوم.
لحظة عبور محطة الفضاء الدولية قبل قليل ✅💙https://t.co/s38vgS1rfC pic.twitter.com/ZZfDZmRkuF
— عبدالله أورانوس 🛸 (@aboodejamal) July 13, 2020
تم رصدها فوق سماء منطقة الباحة الأن pic.twitter.com/aecqKnHF4z
— سعد الشعلان (@rewq23579121) July 13, 2020
وفق “أخبار 24”.