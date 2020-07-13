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أخبار محلية > بالفيديو.. لحظة مرور المحطة الفضائية الدولية بسماء المملكة
13/07/2020   11:33 م

بالفيديو.. لحظة مرور المحطة الفضائية الدولية بسماء المملكة

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رصدت عدسات المتخصصين في علوم الفلك، اليوم الإثنين، ظهور المحطة الفضائية الدولية في سماء المملكة، متحركة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي بسرعة كبيرة.

وعبرت محطة الفضاء الدولية من غرب المملكة إلى شرقها في 6 دقائق فقط، بدأت في الساعة 8:26 حتى اختفت في تمام 8:32 مساءً، حيث التقطتها عدسات المناظير المتخصصة وهي تتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه الشمال الشرقي في صورة نجم لامع، حسب المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي.

ووثق رواد مواقع التواصل مرور المحطة الفضائية الدولية فوق سماء المملكة من خلال عدد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها على موقع “تويتر” لحظة مرورها مساء اليوم.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لحظة مرور المحطة الفضائية الدولية بسماء المملكة

أخبار محلية
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