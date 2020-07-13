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أخبار محلية > استشاري أمراض معدية يكشف سبب انخفاض أعداد وفيات “كورونا”
13/07/2020   11:36 م

استشاري أمراض معدية يكشف سبب انخفاض أعداد وفيات “كورونا”

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أرجع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد شيخ، انخفاض معدلات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى الالتزام الكبير بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وأكد خلال حديثه للإخبارية، أن انخفاض معدل الوفيات يمثل دليلا على الوعي الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن تقديم رعاية صحية متقدمة للمصابين، وبالأخص الحالات الحرجة، أسهم في خفض الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المملكة تجاوزت فترة حضانة الفيروس بعد رفع الحظر بشكل كامل، وذلك بفضل الالتزام الاجتماعي بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي سواء في الشوارع أو أماكن العمل والتجمعات. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الإثنين، تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المملكة.

 

استشاري أمراض معدية يكشف سبب انخفاض أعداد وفيات “كورونا”

أخبار محلية
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