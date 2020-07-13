مسؤول طبي: مادة الكلور في المسابح تكفي للقضاء على جميع الفيروسات

أكد رئيس المنصة العلمية بمركز القيادة والتحكم بصحة عسير، الدكتور طارق الأزرقي، أن عودة الحياة لطبيعتها وانتعاش قطاع المنتجعات والشاليهات يجب أن يصاحبهما استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وشدد خلال حديثه لقناة الإخبارية على أن تطهير المسابح بمادة الكلور يمتلك فعالية كبيرة في القضاء على مختلف الفيروسات والبكتيريا، بما في ذلك كورونا، مؤكدًا أن النشرات العلمية لم تذكر إمكانية انتقال الفيروس التاجي عبر المياه، سواء كانت لأغراض الشرب أو المسابح.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتبعها إدارات المنتجعات في تطهير الغرف كافية للغاية للتأكد من سلامتها لاستقبال أشخاص أخرى، كما أنها كافية أيضًا لمنع انتقال عدوى المرض من شخص إلى آخر. وفق “أخبار 24”.
وشهد قطاع المنتجعات والشاليهات انتعاشًا واضحًا خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد عودة الحياة لطبيعتها مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.
فيديو | انتعاش قطاع المنتجعات والشاليهات بعد عودة الحياة لطبيعتها.. والدكتور طارق الأزرقي لـ #الإخبارية: مادة الكلور في المسابح تكفي للقضاء على جميع الفيروسات pic.twitter.com/xBDtv89Ucq
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 13, 2020