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أخبار محلية > في اتصال مع وزير الطاقة.. وزير المواد البترولية النيجيري يؤكد أن بلاده سترفع مستوى التزامها باتفاق “أوبك بلس” إلى 100%
13/07/2020   11:39 م

في اتصال مع وزير الطاقة.. وزير المواد البترولية النيجيري يؤكد أن بلاده سترفع مستوى التزامها باتفاق “أوبك بلس” إلى 100%

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أصدر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الدولة للمواد البترولية في نيجيريا تيمبيري سيلفا بياناً صحفياً مشتركاً إثر اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم (الإثنين).

وأكد الوزيران التزام المملكة ونيجيريا التام باتفاق “أوبك بلس”، لافتَين إلى أهمية التعجيل بتحقيق التوازن في أسواق البترول العالمية.

وأوضح الوزير النيجيري أنه يدرك أن التزام بلاده لا يزال دون مستوى الالتزام التام، مؤكداً أن بلاده سترفع مستوى التزامها إلى 100% مع التزامه بالتعويض خلال شهر يوليو الجاري والشهرين التاليين له عن كمية الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو. وفق “أخبار 24”.

في اتصال مع وزير الطاقة.. وزير المواد البترولية النيجيري يؤكد أن بلاده سترفع مستوى التزامها باتفاق “أوبك بلس” إلى 100%

أخبار محلية
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