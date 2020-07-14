جهزت وزارة الحج والعمرة، استراحات مُخصصة للحجاج من أجل قضاء ليلتهم في مشعر مزدلفة قبل الذهاب إلى مشعر منى في موسم حج هذا العام.
ورصد تقرير إخباري بثته قناة “العربية”، التجهيزات الابتدائية التي قامت بها الوزارة لتطبيق التباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على الحجاج وتجنب ظهور حالات “كورونا”.
وقسمت الوزارة المساحة التشغيلية المُخصصة للحجاج بالقرب من مسجد المشعر الحرام إلى مواقع منفصلة، تستقبل كل منها مجموعات من الحجاج.
وخصصت الوزارة 50 مرشداً لخدمة الحجاج، إلى جانب وضع خطة لتزويدهم بالوجبات وعبوات ماء زمزم وأكياس النوم.
وفق “أخبار 24”.