مسؤول أمريكي: نخطط لإنتاج لقاح “كورونا” خلال شهر

كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود خطة لدى بلاده لإنتاج لقاح ضد فيروس “كورونا” المُستجد في غضون فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وقال المسؤول الأمريكي، إن حكومة بلاده تسعى إلى صناعة اللقاح بشكل نشط قبل نهاية هذا الصيف، مبيناً أنها بدأت التحضير لعملية إنتاج عناصر اللقاح.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية قامت بشراء المعدات وتأمين مواقع الإنتاج، واقتناء الموارد الخامة للقاح، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية اختارت حتى الآن 4 لقاحات مرشحة ضد “كورونا”؛ كونها تعتبر الأكثر ترجيحاً للاستخدام. وفق “أخبار 24”.