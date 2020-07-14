بدأت عدة شركات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين في استقبال طلبات المتطوعين لتجربة لقاحات فيروس “كورونا” المستجد المُحتملة.
وبحسب تقرير لقناة “العربية” تمر مسألة التطوع والخضوع للتجربة بعدة مراحل، تبدأ من مطابقة المتطوع للمعايير الموضوعة، وتشمل عمراً معيناً ووضعاً صحياً محدداً.
ويخضع الشخص بعد ذلك إلى اختبار بسيط للإجابة عن العديد من الأسئلة حول حياته وصحته، بالإضافة إلى اختبار صحي يشمل فحص دَم.
وينتقل المتطوع في حال قبوله إلى موعد طبي يتلقى فيه شرحاً حول كل مراحل التجربة التي سيمر بها، إلى جانب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، ويوقع على تعهد بالموافقة على تجربة اللقاح.
ويحصل المتطوعون على نحو 7 مواعيد طبية طوال فترة التجربة التي تستمر لمدة عامين، للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، كما سيقوم هؤلاء الأشخاص بكتابة مذكرات أسبوعية دقيقة حول الأعراض التي سيصابون بها.
وتشير الاحتمالات الطبية إلى إمكانية إصابة المتطوعين بالإرهاق، وآلام في الذراع، والغثيان لفترات قصيرة الأمد.
وفق “أخبار 24”.