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أخبار محلية > أرامكو: إنجاز 60% من مدينة الملك سلمان للطاقة.. وإنشاء مجمع للصناعات الرقمية واللامعدنية قريبًا
14/07/2020   1:48 م

أرامكو: إنجاز 60% من مدينة الملك سلمان للطاقة.. وإنشاء مجمع للصناعات الرقمية واللامعدنية قريبًا

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كشف رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، أنه تم إنجاز 60% من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، مبينا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

وأوضح الناصر، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية لعدد من قيادات أرامكو، أن مدينة الملك سلمان للطاقة تبلغ مساحتها 50 كيلو مترًا مربعًا، وتضم حاليا استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار، مشيرًا إلى مساهمة الدولة بإنشاء البنية التحتية للمدينة.

وقال الناصر، إن المدينة ستوفر خلال الـ15 سنة القادمة نحو 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مبينا أن العائد الاقتصادي من المدينة سيصل إلى 6 مليارات دولار.

وأضاف أن أرامكو تتطلع من خلال مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، إلى صناعة الناقلات البحرية ومنصات الحفر والسفن والمنصات العائمة محليا، بالإضافة إلى خدمة دول المنطقة في صيانة السفن ومنصات الحفر، مبينا أنه تم إنجاز 40% من المجمع الذي سيكتمل في 2022. وفق “اخبار 24”.

بدوره قال النائب الأعلى لرئيس “أرامكو للخدمات الفنية” أحمد السعدي، إن الشركة بصدد إنشاء مجمع للصناعات الرقمية واللامعدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة، بهدف جذب الاستثمارات.

أرامكو: إنجاز 60% من مدينة الملك سلمان للطاقة.. وإنشاء مجمع للصناعات الرقمية واللامعدنية قريبًا

أخبار محلية
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