أمانة الرياض: صيانة 94 ألف عمود إنارة وتنظيف الخطوط الأرضية لعدد من طرق العاصمة

نفذت أمانة منطقة الرياض خلال الربع الثاني من العام الجاري عدداً من مشاريع تأهيل الطرق بمدينة الرياض، تضمنت صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس إضاءة، وتنظيف الخطوط الأرضية بالطرق بمساحة 18 ألف متر.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن مشاريع الصيانة التي نفذتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 شملت أعمال الصيانة لـ48.8 ألف عمود إنارة، وصيانة واستبدال 45.8 ألف فانوس إضاءة في شوارع وأحياء مدينة الرياض، بالإضافة لصيانة 256 محطة إنارة.
وأضافت، أنها أنهت خلال 3 أشهر تنظيف الخطوط الأرضية لعدد من الطرق في مدينة الرياض بمساحة بلغت 18 ألف متر مربع، مبينة أن ذلك يهدف لتعزيز السلامة المرورية بطرق العاصمة.
وفق “أخبار 24”.