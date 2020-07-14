بنموذج تشغيل جديد.. “أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

أعلنت شركة أرامكو اليوم (الثلاثاء)، إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لديها، في خطوة من شأنها أن تسهم في دعم وإحكام التكامل في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتقوية موقع الشركة بتعزيز الأداء المالي ودفع عجلة النمو عالميًا.
وأوضحت أن نموذج التشغيل الجديد سيضم أربع وحدات أعمال تجارية هي: وحدة الوقود وتشمل، (التكرير، والتجارة، والتجزئة، وزيوت التشحيم)، بالإضافة لوحدة الكيميائيات، ووحدة الطاقة الكهربائية، ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض.
وبيّنت الشركة أن هذه الوحدات الأربع ستتلقى مساندة من ثلاثة مستويات إدارية هي: التصنيع، والاستراتيجية والتسويق، وشؤون الشركات التابعة لأرامكو.
وأشارت إلى أن عملية إعادة التنظيم هذه تأتي في إطار تعزيز فاعلية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة، دون إحداث تغييرٍ جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أرامكو أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ إعادة التنظيم بنهاية العام الجاري، والذي سيمكن الشركة من تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات السلامة، والاستدامة، والكفاءة، والموثوقية.
وعبر النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في الشركة، عبدالعزيز القديمي، عن تفاؤله بإطلاق نموذج التشغيل الجديد، لافتًا إلى أن الشركة تسعى من خلاله للارتقاء بانسيابية الأعمال وتعزيز مكانة أرامكو كشركة عالمية كبرى في مجال الطاقة والبتروكيميائيات.