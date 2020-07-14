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أخبار محلية > ارتفاع بنسبة 27% في واردات السيارات و15% ‏للمواد الغذائية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020
14/07/2020   1:51 م

ارتفاع بنسبة 27% في واردات السيارات و15% ‏للمواد الغذائية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020

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أكدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن واردات المملكة من ‏السيارات خلال مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي ‏بلغت نحو 360 ألف سيارة، مسجلة ارتفاعا بـ27 % رغم جائحة ‏كورونا، مقارنة بنحو 282.4 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من ‏العام الماضي‎.‎

وأوضحت وفقًا لـ”الاقتصادية”، أن البضائع المناولة خلال فترة ‏جائحة كورونا، قدرت بنحو 122 مليون طن بما فيها 4 ملايين ‏حاوية، فيما شهدت أعداد حاويات “المسافنة” للمدة المنقضية من ‏العام ارتفاعًا بنسبة 2.35 % لتصل إلى 937.4 ألف حاوية ‏قياسية‎.

ولفتت “موانئ” إلى أنها حققت ارتفاعًا في إجمالي المواد ‏الغذائية الصادرة والواردة، بزيادة 15 %، مقارنة بالمدة ‏المماثلة من العام السابق، بواقع 12 مليون طن.

ارتفاع بنسبة 27% في واردات السيارات و15% ‏للمواد الغذائية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020

أخبار محلية
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