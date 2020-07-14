ارتفاع بنسبة 27% في واردات السيارات و15% ‏للمواد الغذائية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020

أكدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن واردات المملكة من السيارات خلال مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي بلغت نحو 360 ألف سيارة، مسجلة ارتفاعا بـ27 % رغم جائحة كورونا، مقارنة بنحو 282.4 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت وفقًا لـ”الاقتصادية”، أن البضائع المناولة خلال فترة جائحة كورونا، قدرت بنحو 122 مليون طن بما فيها 4 ملايين حاوية، فيما شهدت أعداد حاويات “المسافنة” للمدة المنقضية من العام ارتفاعًا بنسبة 2.35 % لتصل إلى 937.4 ألف حاوية قياسية.
ولفتت “موانئ” إلى أنها حققت ارتفاعًا في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة، بزيادة 15 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 12 مليون طن.