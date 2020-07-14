تأجيل إطلاق “مسبار الأمل” الإماراتي إلى المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة المسؤولة، تأجيل إطلاق صاروخ “مسبار الأمل” إلى المريخ؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان
وذكرت الوكالة أنه تم تحديد يوم الجمعة المقبل 17 يوليو 2020، موعدًا جديدًا للإطلاق، في تمام الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
وتتلخص مهمة المسبار في تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، وفي مقدمتها هدف بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال المائة عام القادمة.
وتبدأ مهمة المسبار الذي يبلغ وزنه 1350 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة رباعيّة الدفع، من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني، ويتم التحكم فيه آلياً من دون طيار.
ويستغرق “الأمل” سبعة أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليبلغ هدفه تزامنا مع احتفال الإمارات بمرور 50 عاماً على قيام الدولة الموحّدة.
ويظل المسبار في المدار لمدة سنة مريخية كاملة، أي 687 يوماً، وستنقل 3 وسائل تقنية مثبتة على المسبار صورة كاملة عن أجواء الكوكب الأحمر طوال السنة المريخية، الوسيلة الأولى مختصة بالأشعة تحت الحمراء لقياس الغلاف الجوي السفلي وتحليل هيكل درجة الحرارة .وفق “أخبار 24”.
وتتمثل الوسيلة الثانية بحسب وكالة “فرانس برس” في جهاز تصوير عالي الدقة يوفّر معلومات حول مستويات الأوزون، بينما تختص الوسيلة الثالثة بقياس مستويات الأكسجين والهيدروجين من مسافة تصل إلى 43000 كيلومتر من السطح.