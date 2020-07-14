نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > الكلية التقنية بالخرج تعلن عن فتح بوابة التقديم على الدبلوم الصباحي
14/07/2020   5:40 م

الكلية التقنية بالخرج تعلن عن فتح بوابة التقديم على الدبلوم الصباحي

+ = -
599

تعلن الكلية التقنية بالخرج عن فتح البوابة للتقديم على الدبلوم الصباحي وسيستمر التقديم حتى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاثنين 29 / 11 / 1441هـ ‎#الخرج ‎#الرياض .

 

الكلية التقنية بالخرج تعلن عن فتح بوابة التقديم على الدبلوم الصباحي

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885101863.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.