الكلية التقنية بالخرج تعلن عن فتح بوابة التقديم على الدبلوم الصباحي

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تعلن الكلية التقنية بالخرج عن فتح البوابة للتقديم على الدبلوم الصباحي وسيستمر التقديم حتى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الاثنين 29 / 11 / 1441هـ #الخرج #الرياض .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج